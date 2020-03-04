Burdur'da meydana gelen trafik kazasında; Murat Sağlık idaresindeki 15 AAT 796 plakalı otomobil, Antalya-Isparta kara yolu Kargı köyü yakınında Abdullah Samur yönetimindeki 07 EH 266 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, Şenol Erdem yaşamını yitirdi, sürücülerin yanı sıra kamyonda bulunan Gökhan Aksuz ve Vedat Akyıldız yaralandı. AA'nın haberine göre; yaralılar, Antalya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.