        Burdur'da kaza kırıma uğrayan uçak gölün kıyısına sabitlendi

        Burdur'da uçak kaza kırıma uğradı

        Burdur'un Bucak ilçesinde kaza kırıma uğrayan uçak, vinç, tekne ve botlar yardımıyla gölün kıyısına sabitlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 17:08 Güncelleme: 26.08.2025 - 17:08
        Karacaören Barajı Gölü'nde kaza kırıma uğrayan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme eğitim uçağına, müdürlük personeli ve köylülerin desteğiyle kurtarma çalışması yapıldı.

        Bucak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, gölün kıyısına çekilen uçağın bulunduğu yere kadar iş makineleriyle yol yapım çalışması yaptı.

        Burdur, Isparta ve Antalya'dan jandarma arama kurtarma ve su altı arama kurtarma timleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla gölde ters duran uçak düzeltildi.

        Vinç, bot ve tekneler yardımıyla kıyıya getirilen uçak, karaya çıkarılarak buraya sabitlendi. Uçağın yarın bölgeden alınması bekleniyor.

        Öte yandan uçakta bulunan 1'i Türk, diğeri İspanyol 2 pilotun hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Elsazı köyü Karacaören Barajı Gölü'nde dün su alma sırasında kalkış yapamayan uçak kırıma uğramış, içerisindeki 2 pilot, bir çiftçi tarafından balıkçı teknesiyle kurtarılmıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

