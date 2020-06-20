Burdur'da kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi bulundu

İlçe merkezinde ikamet eden Yılmaz Günel (42),dün yakınlarına "Kızılseki köyüne gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı.

Günel'den haber alamayan ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.

Kızılseki köyünde arama başlatan jandarma ekipleri, Yoncaağaç mevkisinde Günel'in cansız bedenine ulaştı.

Nöbetçi savcı ve jandarmaların incelemesinin ardından Günel'in cenazesi Bucak Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.

Günel'in cesedinin yanında tabanca bulunduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.