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Burdur'da kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni ormanda bulundu

Burdur'da kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu

Giriş: 10.01.2023 - 01:46 | Güncelleme: ABONE OL
Burdur'da kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni ormanda bulundu
AA

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kayıp olarak aranan bir kişi ormanda ölü bulundu.

Gülpınar Mahallesi'ndeki evinden dün öğlen saatlerinde ormandan odun getirmek için çıkan Osman Tekerci'den (72) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Tekerci'yi bulmak için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri ormanda arama çalışması başlattı.

AA'nın haberine göre; ekipler, aramalar sonucu Çörten köyü yakınlarındaki Derindere mevkiinde önce otomobilini buldukları Tekerci'yi daha sonra 15 metre ileride hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tekerci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Tekerci'nin cesedi, Cumhuriyet savcının incelemesi sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

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