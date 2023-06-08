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Burdur'da işçi minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 14 kişi yaralandı

Giriş: 08.06.2023 - 22:19 | Güncelleme: ABONE OL
Burdur'da işçi minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı
AA

Yaşar Canyıldıran idaresindeki tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, Karamanlı-Yeşilova yolu Bağlıorman mevkisinde, Fahri Tolga Savaş yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerle minibüsteki 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karamanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Savaş ile işçilerden Cemile Salan, Fatma Topuz ve Aliye Bağırgan, müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

İşçilerden Cemile Salan'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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