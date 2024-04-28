Burdur'da iki otomobil çarpıştı
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücülerden biri hastaneye kaldırıldı
İbrahim Enes E. (22) idaresindeki otomobil ile Erhan A'nın (33) kullandığı otomobil, Isparta-Burdur karayolu Otogar Kavşağı’nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Devrilen otomobilden çıkarılan sürücü Erhan A, 112 Acil Servis görevlilerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Diğer otomobilin sürücüsü ise ambulansta ayakta tedavi edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.