Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Güncel haberler

        Burdur'da iki otomobil çarpıştı

        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücülerden biri hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 01:17 Güncelleme: 28.04.2024 - 01:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da iki otomobil çarpıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İbrahim Enes E. (22) idaresindeki otomobil ile Erhan A'nın (33) kullandığı otomobil, Isparta-Burdur karayolu Otogar Kavşağı’nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Devrilen otomobilden çıkarılan sürücü Erhan A, 112 Acil Servis görevlilerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Diğer otomobilin sürücüsü ise ambulansta ayakta tedavi edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Burdur
        #burdur haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memuru meslektaşlarına ateş açtı
        Polis memuru meslektaşlarına ateş açtı
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu
        İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        İsrailliler yine sokaklara indi
        İsrailliler yine sokaklara indi
        4,5 yıllık hasret bitti!
        4,5 yıllık hasret bitti!
        Bilim insanları uyardı
        Bilim insanları uyardı
        İbrahim Yıldız yazdı: Buruk sevinç!
        İbrahim Yıldız yazdı: Buruk sevinç!
        Çarşafları yakan mahkumlar hastanelik oldu
        Çarşafları yakan mahkumlar hastanelik oldu
        Oğuzhan Genç yazdı: Ya kupa da olmazsa?
        Oğuzhan Genç yazdı: Ya kupa da olmazsa?
        Hamas iki rehinenin videosunu yayımladı
        Hamas iki rehinenin videosunu yayımladı
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        Halay çekerken telefonu çalındı
        Halay çekerken telefonu çalındı
        Belçika'daki olaylarda PKK/KCK izi
        Belçika'daki olaylarda PKK/KCK izi
        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Habertürk Anasayfa