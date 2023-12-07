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        Haberler Gündem 3. Sayfa Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        Burdur Gölhisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 06:38 Güncelleme: 07.12.2023 - 06:38
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        Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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        Burdur'un Gölhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, dört kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre; Sami Kurt (44) idaresindeki otomobil, Sorkun köyü Cengiz Köprüsü mevkisinde Hakan T. (36) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Gölhisar Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekibi, sürücülerden Kurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

        Kazada yaralanan Kurt'un eşi Aygül (39) ve kızları Fatmanur ve Aslı (13) Kurt ile diğer sürücü Hakan T. Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Aslı Kurt, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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