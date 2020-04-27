Burdur'da iki mahalle karantinaya alındı

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir ailede iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla Konak ve Cami mahalleleri karantinaya alındı.

Mahallelerin giriş ve çıkışları güvenlik şeridiyle kapatılırken polis ve sağlık ekipleri de önlem aldı.

Testleri pozitif çıkan ve karı koca oldukları öğrenilen kişiler ise Bucak Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

,Bilal Altıok