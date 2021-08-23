Burdur'da trafik kazası: 9 yaralı

Murat Yüncü idaresindeki 07 EFG 65 plakalı hafif ticari araçla Hasan Taşkın'ın kullandığı 15 ABH 782 plakalı hafif ticari araç İncirhan mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. AA'nın haberine göre; 112 Acil Servis ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.