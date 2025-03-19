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        Haberler Gündem Kereste fabrikası yangında kül oldu - Güncel haberler

        Kereste fabrikası yangında kül oldu

        Burdur'un Bucak ilçesinde bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesiyle alevlerin bitişikteki iş yerlerine sıçraması engellenirken, yanan fabrika ise kül oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 17:58 Güncelleme: 19.03.2025 - 19:33
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        Kereste fabrikası yangında kül oldu
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        Bucak'a bağlı Çamlıca Mahallesi Turba Yolu üzerinde Hasan Hüseyin Üner’e ait kereste fabrikasında saat 16.30 sıralarında yangın başladı. Aşırı rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangında alevler kısa sürede fabrikanın tamamına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangının çevredeki diğer kerestelik alanlara sıçraması önlendi. Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın yaklaşık 1,5 sonunda kontrol altına alınabildi.

        Yaralananın olmadığı yangında fabrika tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Fabrika içerisinde bulunan yüzlerce metreküp işlenmiş ve işlenmemiş kereste de yandı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasını sürdürdüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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