Burdur'da ''evde kal'' çağrısına klipli destek

Salgına karşı "evde kal" kampanyasına destek olmak için oluşturulan klibin sözlerini Burdurlu sanatçı Nurcan Altınok ve kızı Gülce yazdı.

Erik Dalı Türküsü'nden uyarlanan ve "Evde kal Türkiye, evde kal Burdur" sloganıyla başlayan klipte, kabak kemane, sipsi, bağlama, cümbüş, keman, darbuka, klarnet, gitar, bateri çalan yerel sanatçılar da görev aldı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de videoyu paylaştı.