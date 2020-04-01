Burdur'da "Evde kal" çağrısına görüntülü destek

Videoda, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ile Yasin Uğur, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Karamanlı Kaymakamı Adem Topaca ile Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, güvenlik güçleri, eczacılar, sağlık çalışanları, muhtarlar ve vatandaşlar yer aldı.

Katılımcılar sağlık, gelecek ve birlik mesajları vererek ''Evde kal Türkiye, Evde kal Burdur, Evde kal Karamanlı'' çağrısında bulundu.