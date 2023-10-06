Burdur'da domuz avında arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Burdur Çeltikçi'de birlikte domuz avına gittiği arkadaşını, iddiaya göre av tüfeğiyle kazara vurarak öldüren zanlı tutuklandı
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde avda arkadaşını tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Cebiş köyünde domuz avına birlikte gittiği arkadaşı İbrahim Coşar'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren B.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
AA'nın haberine göre; Burdur Adliyesine sevk edilen B.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çeltikçi ilçesinde 4 Ekim'de domuz avında B.K'nın (25) tüfekle ateş ederek vurduğu arkadaşı İbrahim Coşar (30) hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan B.K. domuz sürüsünü bekledikleri sırada ses duyduğu tarafa ateş ettiğini, kontrol etmeye gittiğinde kazara arkadaşını vurduğunu görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini aradığını söylediği öğrenilmişti.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.