Burdur'da çimento fabrikasında işçi ölümü
Burdur'da bir çimento fabrikasında taşın döküldüğü çukura inerek tıkanıklığı açmaya çalışan işçi, tıkanıklığın bir anda açılması sonucu üzerine dökülen taşlar nedeniyle hayatını kaybetti
Burdur'un Bucak ilçesindeki bir çimento fabrikasında üzerine taş dökülen işçi hayatını kaybetti.
Çimento fabrikasında taş kırıcı bölümünde çalışan Hasan Hüseyin Yılmaz (47) taşın döküldüğü çukura inerek tıkanıklığı açmaya çalıştı.
Tıkanıklığın bir anda açılmasıyla Yılmaz'ın üzerine yukarıdan gelen taş malzeme döküldü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, çukurdan çıkarılan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cenazesi savcının incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.