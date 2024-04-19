Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Burdur'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Burdur'da silahlı kavga: 3 yaralı

        Burdur'da çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Olaya ilişkin bir kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 18:49 Güncelleme: 19.04.2024 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da silahlı kavga: 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatiphoca Caddesi'ndeki alkollü bir işletmede, müşteriler ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri çalışanı E.C, müşteri U.G'yi kafasına silahla vurarak darbetti.

        U.G, arkadaşlarıyla yakındaki farklı bir alkollü işletmeye kaçtı. Araçla kaçanları takip eden E.C, rastgele U.G'nin girdiği işletmeye ateş açtı.

        İşletmede bulunan B.O. ve İ.E.M. yaralandı.

        Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Zanlı E.C. ise polis ekiplerince ruhsatsız silahıyla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Burdur
        #burdur haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine uğurlandı
        Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine uğurlandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Galatasaray'da imza şov!
        Galatasaray'da imza şov!
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Esnediğimizde neden gözümüz yaşarır?
        Esnediğimizde neden gözümüz yaşarır?
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Habertürk Anasayfa