Pansiyon müşterisi odasında ölü bulundu

AA'nın haberine göre, Burç Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir pansiyonun görevlileri, temizlik için girdikleri odada Ahmet Aybey Erkazancı'yı (74) yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine pansiyona 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Erkazancı'nın 2-3 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erkazancı'nın cansız bedenini otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.