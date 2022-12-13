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Burdur'da bir pansiyonun müşterisi odasında ölü bulundu

Burdur'da bir pansiyonda kalan yaşlı adam odasında ölü bulundu

Giriş: 13.12.2022 - 19:07 | Güncelleme: ABONE OL
Burdur'da bir pansiyonun müşterisi odasında ölü bulundu
Pansiyon müşterisi odasında ölü bulundu
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AA

AA'nın haberine göre, Burç Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir pansiyonun görevlileri, temizlik için girdikleri odada Ahmet Aybey Erkazancı'yı (74) yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine pansiyona 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Erkazancı'nın 2-3 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erkazancı'nın cansız bedenini otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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