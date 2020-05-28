Burdur'da bir kadını darbettiği öne sürülen bekçi görevden uzaklaştırıldı

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Bucak Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, bir kadına hakaret ve darp eyleminde bulunduğu gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğünde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan A.U hakkında idari ve adli soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Bekçi A.U'nun görevinden uzaklaştırıldığı kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili idari tedbirlerin alındığı aktarıldı.