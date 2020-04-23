Burdur'da arpa yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Mustafa Vural (63) idaresindeki 06 FC 6241 plakalı tır, Antalya-Burdur kara yolu Kuzköy Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Vural ve yanındaki Ali Yer (42) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mustafa Vural'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Yer kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Vural'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazanın şiddetiyle 3'e bölünen tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin yola dökülen arpaları temizlemesinin ardından ulaşım normale döndü.