İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örgüte üye olma suçundan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında arama kaydı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski avukat M.T, ilçede saklandı adreste yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.