Burdur'un Bucak ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yetmişevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, apartman da boşaltıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen Mehmet Tezcan, ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tezcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.