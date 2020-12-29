AA

Burdur-Fethiye kara yolu Beyköy köyü yakınında, plakaları henüz öğrenilemeyen iki tır çarpışarak devrildi. Kaza yapan tırlara çarpmamak için direksiyon kıran yoldan geçen bir kamyon da tarlaya devrildi.

Buzlanma olduğu görülen yoldan geçen iki otomobil de tarlaya devrildi. Kaza yerine 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 13 kişi Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan 2 yaralı ise buradan Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.