Çöpten topladı... Kartonları bakın neye dönüştürdü!

Atölyesinde topladığı kartonlardan gergedan kafası, kuş yapan Işlak, geyik kafası için çalışmalarına devam ediyor.

Hobi amaçlı ahşap oymacılığı ve geri dönüşüm sanatıyla uğraşan Işlak, bazı market ve çöp konteynerlerinden topladığı kartonları hayvan figürlerine dönüştürdü.

Işlak, ilkinde gergedan kafası, ikincisinde de öküz kakan kuşu yaptığını belirterek, çalışmalarının sosyal medyada ilgi görmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Çöpe atılan, zincir marketlerin atıklarından oluşan kartonları kullandığını belirten Işlak, ilk çalışmasında boynuzundan dolayı yapılan gergedan avcılığına dikkati çekmek istediğini anlattı.