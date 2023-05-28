Burdur Seçim Sonuçları 2023: Burdur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Burdur başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Burdur Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Burdur seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Burdur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Burdur Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 87.34 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 19:30 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Burdur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 97.871 oyla yüzde 55.81 - Kemal Kılıçdaroğlu: 77.485 oyla yüzde 44.19 aldı.

Burdur 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 97.871 oyla yüzde 55.81

Kemal Kılıçdaroğlu: 77.485 oyla yüzde 44.19

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 93.090 oyla yüzde 51.71 - Kemal Kılıçdaroğlu: 73.601 oyla yüzde 40.89 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Recep Tayyip Erdoğan: 97.871 oyla yüzde 55.81Kemal Kılıçdaroğlu: 77.485 oyla yüzde 44.19