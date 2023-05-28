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Burdur Seçim Sonuçları 2023: Burdur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başındaydı. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, tekrardan oy kullanıldı. YSK'nın seçimlerle ilgili yayın yasağı kararının kalmasının ardından Burdur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları gelmeye başladı. 28 Mayıs 2023 Burdur seçim sonuçları ve önde olan Cumhurbaşkanı adayı hakkında bilgi edinmek için sonuçları haberimizden canlı takip edebilirsiniz. Peki, Burdur seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı? Burdur seçim sonuçları ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 28 Mayıs 2023 Burdur Cumhurbaşkanı seçim sonucu canlı takip ekranı

Giriş: 28.05.2023 - 19:30 | Güncelleme: ABONE OL
Burdur Seçim Sonuçları 2023: Burdur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?
HABERTURK.COM

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Burdur başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Burdur Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Burdur seçim sonuçları ile il genelinde son durum
Burdur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Burdur Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 87.34 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 19:30 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Burdur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 97.871 oyla yüzde 55.81 - Kemal Kılıçdaroğlu: 77.485 oyla yüzde 44.19 aldı.
Burdur 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;
Recep Tayyip Erdoğan: 97.871 oyla yüzde 55.81
Kemal Kılıçdaroğlu: 77.485 oyla yüzde 44.19
İLK TURDA NELER OLMUŞTU?
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 93.090 oyla yüzde 51.71 - Kemal Kılıçdaroğlu: 73.601 oyla yüzde 40.89 oy oranı elde etmişti.

Recep Tayyip Erdoğan: 97.871 oyla yüzde 55.81

Kemal Kılıçdaroğlu: 77.485 oyla yüzde 44.19



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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