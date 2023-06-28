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Burdur bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet 2023 Burdur bayram namazı vakti açıklandı!

Burdur bayram namazı ne zaman, saat kaçta?

Burdur bayram namazı saatleri Kurban Bayramı'nın gelişiyle gündeme geldi. Cemaat ile birlikte sabahın ilk ışıklarında kılınacak bayram namazı ile coşku içinde beklenen Kurban Bayramı başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bayram namazı saatleri ile Burdur bayram namazı saatini haberimizde bir araya getirdik. İşte 28 Haziran 2023 Çarşamba Burdur bayram namazı vakti...

Giriş: 28.06.2023 - 00:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Burdur bayram namazı vakti... İslam aleminde özel ve ayrı bir yeri olan Ramazan ayının ibadetler eşliğinde geçirilmesiyle gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Ülke genelinde 28 Nisan Çarşamba yani bayramın ilk günü erken saatlerde bayram namazları eda edilecek. Peki, Burdur bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet namaz vakitleri ile 28 Haziran 2023 Burdur bayram namazı vakti...

  • BURDUR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, Burdur'da Kurban Bayramı namazının saat 06.13'te kılınacağını duyurdu.

  • BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

    Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

    1. Rekat Kılınışı

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

    2. Rekat Kılınışı

    İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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