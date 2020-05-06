Burdur'a Kuveyt'ten getirilen 2 Türk işçi Kovid-19'u yendi

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında, 17 Nisan'da Kuveyt'ten getirilerek Burdur'da Gençlik ve Spor Bakanlığının Fereli Sinan Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'nda gözlem altında tutulan Türk vatandaşlarından 4'ü, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Burada 5 gündür tedavileri süren 2 kişi, hastalığı yenerek taburcu edildi. Diğer 2 hastanın ise tedavisinin sürdüğü, genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, hastane personeli sağlığına kavuşan hastaları acil servis çıkışında alkışlarla uğurladı.

İşçilerden Selahattin Tatlı (34),kendisi için hazır bekleyen ambulansa binmeden önce yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına minnet duyduğunu söyledi.

- "Devletimiz çok büyük"

Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Tatlı, "Devletimiz, beni Kuveyt'ten getirerek tedavi ettirdi. Sağlık çalışanları, gece gündüz demeden en güzel şekilde bizimle ilgilendi. Bizi sağlığımıza kavuşturup, ailemize gönderiyorlar." diye konuştu.

Ahmet Araca (40) da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

"Zor bir süreçti." diyen Araca, hastalığı doktorların, sağlık çalışanlarının özverisi ve ilgisiyle atlattığını belirtti.

Tatlı ve Araca daha sonra memleketleri Ordu'ya gitmek üzere yola çıktı.