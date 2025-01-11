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        Haberler Spor Diğer Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: Yogaya yeni başlayanların dikkat etmesi gerekenler - Diğer Haberleri

        Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: Yogaya yeni başlayanların dikkat etmesi gerekenler

        Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da bambaşka konular ve konuklarla ekrana geldi. Burcu Ürge'nin bu haftaki konukları Natali Özperçel ve Prof. Dr. Afsun Şahin'di...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 14:25 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:29
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        Yogaya yeni başlayanların dikkat etmesi gerekenler
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        HT Spor ekranlarında yayınlanan Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da dikkat çeken konular ve konuklarıyla izleyiciyle buluştu. Burcu Ürge'nin bu haftaki konukları Natali Özperçel ve Prof. Dr. Afsun Şahin'di...

        Natali Özperçel, yogaya yeni başlayanların dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

        "ZİHNİMİZ NORMAL SAĞLIĞINA KAVUŞUYOR"

        Hem fiziksel hem de zihinsel olarak biraz yaş almaya başladığımızda bedenimiz katılaşıyor. Bu katılık hali hem bedene hem de aldığımız kararlarla duygularımız bundan etkileniyor. Bedeni esnetmeye başladığımızda çakralar daha doğru bir şekilde görevini yerine getirme fırsatı buluyor, zihnimiz de normal sağlığına kavuşuyor.

        "YOGA YAPMAYA BAŞLADIĞIMIZDA BAKIŞ AÇIMIZ DEĞİŞİYOR"

        En temel problem sorunlarımızdan nasıl kurtulacağımız düşüncesi... Yoga yapmaya başladığımızda bakış açımız değiştiği için olayları, konuları ve kişileri sorun veya dert olarak nitelendirmek değil de onları yaşamın bir parçası olarak görüp mücadele etmeye başlıyoruz. Sorun fikrinden uzaklaşmaya başlıyoruz ve bütün sistemimizde dönüşüm oluyor.

        "YOGA SINIRLARIMIZI AŞMAK DEĞİL"

        Yeni başlayanlar uzman eşliğinde başlamalılar. Yoga bedene iyi gelse de, bedeni yanlış hizaladığımızda sakatlanmalara sebebiyet verebiliriz. Yeni başlayacaklar teknik anlamda uzmanla başlamalılar. Yogada yaptığımız şey aslında sınırlarımızı aşmak değil, var olunan halden daha fazlasını zorlamak şiddete girer.

        Prof. Dr. Afsun Şahin ise 'Miyopi' tedavisi hakkında bilgi verirken, sporcuların göz sağlıkları için dikkat etmesi gereken noktalara dikkat çekti.

        "MİYOPİNİN İLERLEMESİNİ ENGELLEYEBİLİRİZ"

        Miyopiyi geri çeviremeyiz ama ilerlemesini engelleyebiliriz. Özellikle temaslı sporlarda göz direkt travma aldığı için retinada yırtıklar oluşabiliyor. Sporcularımızın rutin muayenelerini aksatmamaları gerekir. Miyopisi yüksek olan sporcuların, temaslı sporlar yapmasından kaçınmasını istiyoruz.

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