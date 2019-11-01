Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Burcu Özberk, önceki gün dizisinin izin gününü fırsat bilerek Nişantaşı'nda alışverişe çıktı. Güzel oyuncuyu gören Arap hayranları, etrafını sararak bol bol fotoğraf çektirdi.

Çağlar Ertuğrul ile başrollerini paylaştığı dizi ile ilgili konuşan Özberk, "Biz eğlenen bir ekibiz. Sahne aralarında çok güleriz, çok eğleniriz. Seyirci bizi sevdi ve sahiplendi. Çağlar’la olan uyumum da iyi. Yorumlar çok pozitif geliyor" dedi.