Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Burcu özberk, önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Özberk, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Ünlü oyuncu, "Arkadaşlarımızla yemek yedik. Her şey yolunda. Set devam ediyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz." diyerek, hızlıca oradan ayrıldı.