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Burcu Özberk, sosyal medyada çok konuşulan ünlüler arasında yer alıyor.

Dekolteli iki fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, 500 bine yakın beğeni aldı. Son dönemlerde yıldızı parlayan Özberk'in Instagram hesabında yaklaşık 4.2 milyon takipçisi bulunuyor.

"İSTEKLERİMDEN VAZGEÇMEM"

Oyuncu, verdiği bir röportajda kendisiyle ilgili, "Sevgimi büyük yaşarım. Sevmediğimi de net belli ederim. Kendi hayatımı ben yönetirim, inatçıyım ve isteklerimden vazgeçmem" açıklamalarda bulunmuştu.