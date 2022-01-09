"KIZIMIZI ÜZMENİN BİR ANLAMI YOK!"

"Geçen 60 yılda her şey çok güzeldi." diyen Kenan Erçetingöz, geceye katılmayan Sinan Akçıl ile ilgili, şu ifadeleri kullandı:

Ben bu akşam buraya davet ettim ama klip çekimi varmış, çekimi uzamış. Keşke gelseydi. Yarın buna bir cevabı olacaktır. Kızımızı üzmenin bir anlamı yok!