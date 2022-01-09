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Burcu Kıratlı'nın Sinan Akçıl ile 'ayrılık' suskunluğu

Burcu Kıratlı'nın 'ayrılık' suskunluğu

Geçtiğimiz yıl şubat ayında ikinci kez nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kıratlı ile şarkıcı Sinan Akçıl'ın bebek konusunda anlaşmazlık yaşadığı ve yeniden boşanacakları ileri sürülmüştü. Dün akşam manevi babası Kenan Erçetingöz'ün doğum günü kutlamasına katılan Kıratlı, 'ayrılık' iddialarını yanıtsız bırakırken, Erteçingöz, "Kızımızı üzmenin bir anlamı yok!" ifadelerini kullandı

09.01.2022 - 11:18 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Burcu Kıratlı (32) ile şarkıcı Sinan Akçıl (39), 2019 yılında boşanmalarının ardından geçtiğimiz şubat ayında tekrar nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin arasında bebek konusunda anlaşmazlık yaşadığı ve ikinci kez ayrılacağı konuşulmuştu. 

  • "SİNAN BEY YOK"

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Burcu Kıratlı, dün akşam manevi babası Kenan Erçetingöz'ün Ulus'taki bir mekanda organize edilen doğum günü kutlamasına tek başına katıldı. Kıratlı, çıkışta Akçıl'ı soran gazetecilere, "Sinan Bey yok, ben şimdi onun yanına gideceğim." yanıtını verdi.

    Ünlü oyuncu, "Ayrılık' iddiası doğru mu?" sorusu karşısında ise, "Ben iyi akşamlar diyeyim, evime gideyim." demekle yetindi.

  • "KIZIMIZI ÜZMENİN BİR ANLAMI YOK!"

    "Geçen 60 yılda her şey çok güzeldi." diyen Kenan Erçetingöz, geceye katılmayan Sinan Akçıl ile ilgili, şu ifadeleri kullandı:

    Ben bu akşam buraya davet ettim ama klip çekimi varmış, çekimi uzamış. Keşke gelseydi. Yarın buna bir cevabı olacaktır. Kızımızı üzmenin bir anlamı yok!

  • "ÇOCUK İSTİYORUM"

    Geçtiğimiz aylarda Bodrum'da konser veren Sinan Akçıl, samimi açıklamalarda bulunmuştu. Sahnede hayranlarına seslenen Akçıl, eşinin de konsere geldiğini söyleyerek, "Ben aşık olduysam herkes aşık olur. Yıllarca 'Bu çocuk ne yapıyor?' diye bir sürü laf söz edildi. Alın, evlendim! Hatta çocuk istiyorum." diye konuşmuştu.

  • TEKRAR EVLENMİŞLERDİ

    Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, ancak ikili 9 ay sonra boşanmıştı. Çift, boşanmanın ardından çalkantılı ilişkilerine bir şans daha vermişti.

    Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'ya Paris'te evlenme teklifi etmiş, çiftin evlenmesi beklenirken sürpriz bir kararla ayrılmışlardı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine devam eden çift, sonunda şubat ayında tekrar nikah masasına oturmuştu.

    Akçıl, nikah memurunun, "Burcu Kıratlı ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "İkinci kez ve son kez 'Evet" diye yanıt vermişti. Baba olmak istediğini söyleyen Akçıl, bebek de sözü vermişti.

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