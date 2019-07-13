Bottle Cap Challenge, 'ayakla kapak açma' akımı dünyanın dört bir yanında trend oldu. Bottle Cap Challenge akımında, ünlü isimlerin yanı sıra sosyal medya kullanıcıları da birbirlerine meydan okuyarak paylaşımda bulunuyor.

O DA AKIMA UYDU

İlk olarak yurt dışında başlayan ‘Bottle Cap Challenge’ akımına Demet Akalın, Hatice ve Ebru Polat'tan sonra Sinan Akçıl'ın eşi Burcu Kıratlı da katıldı.

Akıma farklı bir boyut getiren Kıratlı, şişenin kapağını ayakkabısının topuğuyla açtı. Sinan Akçıl ise eşinin yere döktüğü suyu temizledi.

"SÜRPRİZ SONLU"

Kıratlı, o anları sosyal medya hesabından, "Men in Challenge. Sürpriz sonlu" notuyla paylaştı. Çiftin paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte o anlar: