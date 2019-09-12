Ölümden döndüğünü belirten oyuncu, “Kuzenimle ağaçtan incir topluyorduk. İlk önce 2-3 tane arı geldi. Daha sonra sayıları artınca kuzenim, eliyle uzaklaştırmaya çalıştı. Korkup kaçınca, 10’dan fazla arı üzerime kondu. Panikle ikimiz de ayrı tarafa koştuk. Gittiğim yönde kovanı açık arılar vardı. O yüzden bir anda hepsi vücudumu sardı” açıklamasını yaptı.