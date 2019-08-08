Yılları saymıyorum artık.
Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz ile kaç yıldır arkadaş ve dostuz bilmiyorum.
İkisi de çok sevdiğim dostlarım ve arkadaşlarım.
En son 10 gün önce Alaçatı’da birkaç gün bir araya geldik; kısa bir tatil bile yaptık.
İlişkilerine bir şans daha verdiklerini gözlerimle gördüm.
Ama olmadığını artık önceki gün resmileştirmiş oldum Burcu Esmersoy ile konuşarak.
Berk Suyabatmaz ile Burcu Esmersoy boşanma protokolünü geçen hafta imzaladı.
Bunun üzerine Berk Suyabatmaz önceki gün Miami’ye gitti.
Burcu Esmersoy da mini bir tatil yapacak.
2 Eylül’de de anlaşmalı olarak boşanacaklar.
Birbirlerinden de hiçbir şey talep etmemişler.
İkisi de kendi yollarına gidecek.
Peki ne oldu da boşanıyorlar?
Malum bir sürü dedikodu dolaşıyor kulaktan kulağa.
İnsanımız meraklı.
Konuşmayı sever.
Hele boşanan birileri olmaya görsün. "Amanın koşun komşular" durumu başladı tabii.
Peki başka bir kadın mı var?
Ya da bir başka bir erkek?
Ya da sebep çocuk mu?
Ben Burcu’ya sordum tüm bunları. Bana “Ben başka bir kadını hiç hissetmedim Esin. Başka bir erkek söz konusu bile olamaz. Çocuk meselesi hiç tartışma konumuz olmadı. Yani kısacası bunların hiç biri değil Esin olmadı, yürümedi. Birbirimizi yıpratmaya gerek yok” dedi.
Ne güzel.
Kırmadan, dökmeden, hakaret etmeden.
Olması gerektiği gibi.
Evlilik bazen olmuyor.
Arkadaş olarak çok güzel giderken evlilikte bazen teker patlayıveriyor.
O teker patlayınca da arabayı zorla itmenin bir anlamı yok.
Ben Burcu’nun da Berk’in de bundan sonraki hayatlarında mutlu olacaklarına inanıyorum.
Belki daha da iyi olacaktır kim bilir.
Hayırlısı…
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