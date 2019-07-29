İHA'nın haberine göre; 21 yıldır müzik dünyasında olan Burcu Güneş, Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde sevenleriyle bir araya geldi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan ve hayranlarına unutulmaz bir akustik konser ziyafeti yaşatan Burcu Güneş, pop müziğin düşüşü ve rap’in yükselişiyle ilgili sorulara, "Son 10-15 yıldır 'Biz kraliçeyiz' diyenler pop müziğini yozlaştırdı" ifadelerini kullandı.

"POP MÜZİĞİ YOZLAŞTIRDILAR"

Güneş, "Ben bu ara biraz pop müzik adı altında çıkan şarkıcıların, özellikle de 'Biz kraliçeyiz' diyen insanların, son 10-15 yıldır çıkan insanların aslında gerçekten bu işi çok fazla basite indirgediğini ve ortamı da çok fazla yozlaştırdığını düşünüyorum maalesef. Ve maalesef yeni nesil bu insanları birer şarkıcı ve örnek alınacak insan olarak görüp takip etmek zorunda kaldı. Maalesef buna da çok üzülüyorum" dedi.

"YARIŞACAK İNSAN BULAMIYORUZ"

Ünlü şarkıcı, "Benim gibi yapısı sadece işiyle anılmak olan insanlar yarışacak insan bulamıyor. Çünkü yarışmamız gereken bir şey yok ve bizler işimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

UFO single ile ilgili açıklama da yapan Güneş, "UFO diye bir single’ım çıktı. Tam anlamıyla bir yaz şarkısı UFO. Masalsı, fantastik bir video çektik. Bir de dans ettim. Bu akşam ilk kez akustik olarak söyleyeceğiz onu. UFO dansını etkileri yayılıyor bir akım şeklinde. Eylülün sonuna doğru inanılmaz videolar geleceğini bildiği için hem konserlerde sürprizlerim olacak, hem de belki insanların dansların oluşan şeyler düşünüyorum. O yüzden bana bol bol UFO dansı videoları yollamaları lazım" dedi.

"BEN YAPARSAM GÜZEL YAPARIM"

Güneş'e, UFO şarkısına Mustafa Topaloğlu’nun kızıp kızmayacağının sorulması üzerine ise "Kızmaz inşallah. Bu tarz bir şarkı yapmamıştı. Bana kimse kolay kolay kızmaz, ben yaparsam güzel yaparım. O yüzden kızmazlar" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMAKTAN VAKTİM OLMUYOR"

Müziğin başından beri magazinsel bir kimlik olmadığının altını çizen Güneş, "Bu özellikle seçilmiş bir şey değil, yapım böyle. Sürekli dışarılarda gezeyim diye bir durum söz konusu değil. Zaten konserlerden ve çalışmaktan da vaktim olmuyor. İzmir’den geldiğimden beri hayatım çalışarak geçiyor. Ben daha çok insanları eğlendirmeyi seviyorum, o yüzden de beni sadece konserlerde görüyorsunuz. Şu an rap’in dönemi. Pop müzikte sektörü yönlendirirken çok fazla sorumluluk alması gereken insan var. Tamamen ne tutuyorsa ona gidelim diye bakılan bir kafa var. Ruhunu hızlı şarkıda da dinlendirebilirsin yavaş şarkıda da veya eğlenirken de ruhunu doyurabilirsin. Ben o ruh doyuran müziği çok uzun zamandır pop müzikte duymuyorum. Ruhumu renklendiren, değiştiren, yenilik getiren insan çok az. Bu yüzden de Türk pop müziği ciddi bir düşüş yaşıyor. Bunun nedeni de piyasayı yöneten kimlerse onlar" şeklinde konuştu.

Konser öncesi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Sanatçı Burcu Güneş'e geldiği için teşekkür ederek Üsküdar'ın simgesi olan Katibim Kitre Bebekleri hediye etti.