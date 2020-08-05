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Sanatçı Burcu Güneş, pandemi sürecinin ardından sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sevenleriyle buluşma imkanı yakalayan ilk isimlerden oldu. 2 gün üst üste Antalya'nın en sıcak günlerinde tam bir bayram havası estiren Güneş, sahne performansının yanı sıra kendisine özel hazırlanan kıyafetiyle de izleyenleri sahnede büyüledi.

Burcu Güneş, gece boyunca hareketli şarkılarıyla hem eğlendirdi, hem de kült olmuş şarkılarıyla sahnede birebir kalplere temas etmenin mutluluğunu yaşadı. Güneş, konserlerinin hız kesmeden devam edeceğini hayranlarıyla paylaştı.

Bayramda 2 gün üst üste Antalya'da sevenleriyle buluşan Burcu Güneş, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından da sevenleriyle buluşacağı günü ve konserleri dört gözle beklediğini dile getirmişti.