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Dün akşam usta sanatçı Selami Şahin ile Maslak'taki bir mekanda sahne alan Burcu Güneş, kar yağışına rağmen kendisini dinlemeye gelen konuklara teşekkür etti.

Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Güneş, "Yine çok güzel, yıllarca dinlenebilecek şarkıları olan ve çok sevdiğim kişilerin de şarkılarının olduğu bir pop albüm hazırladım. Albüm bitti ancak çıkış tarihi konusunda tereddütlerim var. Belki pandemiden belki de başka nedenlerden dünya genelinde müziğe olan ilgi azaldı. İnsanların müzik dinlemeye odaklanacağı günleri bekliyorum. Beklediğim dönem geldiğinde çıkacak albümüm." dedi.

46 yaşındaki şarkıcı, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Belki bu bekleyiş dönemimde albüme bir iki yeni şarkıda ekleyebilirim. Yeteneğine güvenen gençler bir adım yaklaşsın.

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