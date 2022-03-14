"Karşımda çok güçlü bir kadın ordusu görüyorum!"

HABERTURK.COM

Ankara'da açık havada -5 derecede iki saat sahne alan Burcu Güneş'i özellikle kadın hayranları bir an olsun yalnız bırakmadı. Konserin sonlarına doğru bastıran sulu kara rağmen alandan ayrılmayan Güneş'in sevenleri, konserin son anlarına kadar ıslansalar da şarkılara eşlik etmeye devam etti.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR KADIN ORDUSU GÖRÜYORUM"

Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı konserde kadın hayranlarının çoğunlukta olduğunu gören Burcu Güneş, "Karşımda çok güçlü bir kadın ordusu görüyorum." diye konuştu.