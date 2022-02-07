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Burcu Güneş: Biz kadın olarak işimizle ön planda olmalıyız!

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, son dönemde tartışma konusu olan sahne kıyafetleri özelinde konuştu. Güneş, "Son zamanlarda sahnede bedene yönelik çok hareket var. Konu çok fazla saptırılıyor, kadın haklarına, özgürlüklere geldi. Ama konu bu değil. Biz kadın olarak işimizle en güzel şekilde ön plana çıkabiliriz" ifadelerini kullandı

07.02.2022 - 09:51 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Usta sanatçı Selami Şahin ve şarkıcı Burcu Güneş, dün akşam Maslak'taki bir mekanda dinleyicileriyle buluştu. 

  • "KONU SAPTIRILIYOR"

    Güneş, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kırmızı uzun bir elbise giymeyi tercih eden ünlü şarkıcı, son dönemde tartışma konusu olan sahne kıyafetlerinin hatırlatılması üzerine şu şekilde konuştu:

    Son zamanlarda sahnede bedene yönelik çok hareket var. Konu çok fazla saptırılıyor, kadın haklarına, özgürlüklere geldi. Ama konu bu değil. Bir insanı, yıllarca o işi etüt etmiş bir insan eleştirebilir. Ben de 13 yaşından beri sahne alan bir kadın olarak kendi meslektaşlarımı eleştirdiysem, onu da düzgün bir şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum. Tabii ki isteyen istediğini giyecek. Ama biz kadın olarak işimizle en güzel şekilde ön plana çıkabiliriz.

  • NELER OLMUŞTU?

    İzzet Yıldızhan, konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan Gülşen ve Hadise gibi ünlü isimleri eleştirmişti.

    Yıldızhan, "Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki; burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet! Ben demiyorum ki peçe ile çıksın ama 'sahne adabı' denilen bir şey var. Herkes ekranları başında çocuğuyla birlikte izliyor bu sahneleri. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf ve adetlerimize dikkat ediyoruz, dikkat de etmeliyiz." demişti.

  • "EN ÇOK DA BUNLARA GÜLÜYORUM"

    Ünlü türkücünün açıklamasının ardından Hande Yener de Instagram hesabından, "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip, deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri..." mesajını paylaşmıştı.

  • Oyuncu Gonca Vuslateri de sosyal medya hesabından, "Çok korkuyorum sahnede ne giyeceğimize İzzet Yıldızhan karar verecek diye..." ifadelerini yayınlayarak, türkücüyü ti'ye almıştı. 

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