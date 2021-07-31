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Burcu Esmersoy: Yarın gel martı olarak işe başla! - Magazin haberleri

Burcu Esmersoy: Yarın gel martı olarak işe başla!

"Pazar kahvaltılarında 8 simit yerim" açıklamasıyla gündem olan sunucu Burcu Esmersoy, konuyla ilgili konuştu. Esmersoy, "Simit yemeyi çok seviyorum ne yapayım? Sosyal medyadan aldığım yorumların haddi hesabı yok. Beni en çok güldüren, 'Yarın gel martı olarak işe başla!' yorumu oldu." dedi

31.07.2021 - 09:34 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Esmersoy, geçtiğimiz günlerde, "Pazar kahvaltılarında 8 simit yerim." açıklamanın sorulması üzerine, "Simit yemeyi çok seviyorum ne yapayım? Sosyal medyadan aldığım yorumların haddi hesabı yok. Beni en çok güldüren, 'Yarın gel martı olarak işe başla!' yorumu oldu." ifadelerini kullandı.

  • "BİNİCİLİĞE MERAK SARDIM"

    Şu aralar biniciliğe merak sardığını söyleyen 44 yaşındaki sunucu, "Uzun bir süredir ders alıp, binicilikte kendimi geliştirmek istiyordum. Zamanlama benim için iyi oldu. Bir projeden dolayı değil yani." dedi.

  • "NAZARA GELDİK!"

    Gezi programının bitmesinden dolayı üzgün olduğunu belirten Burcu Esmersoy, "Pandemiden dolayı her şey yarım kaldı. Nazara geldik! Çok içime sinen bir işti..." ifadelerini kullandı.

  • "KARİYERİMDE EN İYİ NOKTADAYIM"

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda sektörde yaşadığı zorlukları dile getiren Esmersoy, "Arkadan iş çevirme, kuyu kazma müsabakaları çok oldu. Fakat duruşumun ve çalışma azmimin ön planda olması sebebiyle hep bir noktada çabaları sonuçsuz kaldı ve savuşturuldu. Kariyerimde şu anda olunabilecek en iyi noktadayım." şeklinde konuşmuştu.

  • "ÇOCUKKEN ORMAN MÜHENDİSİ OLMAK İSTERDİM"

    Ünlü sunucu ayrıca, "Çocukken orman mühendisi olma hayalim vardı." ifadelerini kullanmıştı. Yaz insanı olduğunu ve enerjisini güneşten aldığını söyleyen Esmersoy, "Ayda bir tam günümü yüz, vücut ve saç bakımına ayırıyorum, kendimi ödüllendiriyorum." diye konuşmuştu.

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