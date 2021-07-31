"OLAYI PEK ANLAYAMAMIŞTIM"

Neyse sonra bir şok dalgası vurdu bana. İtalya'dan acayip rakamlar gelmeye başladı. Orada yaşayan arkadaşlarımla konuştuğumda bana, 'Biz dört haftadır karantinadayız' dediklerindeki şaşkınlığımla birlikte, kendime kızma dönemine de giriş yaptım böylece.

Pollyanna tavrımla, mayıs başında işe başlarız sanıyordum ancak bu dünyada tek başımıza yaşamıyoruz tabii, onu hesaba katmamışım.