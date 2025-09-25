Burcu Esmersoy, yanlışlıkla eşinin çıplak halini paylaştı
Burcu Esmersoy, yanlışlıkla eşi Nazım Akmandil'in çıplak halini sosyal medyada paylaştı
Sosyal medyadan günlük hayatına dair kesitleri sıkça sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Burcu Esmersoy, bu kez beklenmedik bir kazaya imza attı.
2 Eylül 2023'te Nazım Akmandil ile nikâh masasına oturan Burcu Esmersoy, yanlışlıkla eşinin çıplak halini paylaştı.
Paylaşımda, yatak odasında öz çekim yapan Burcu Esmersoy'un arkasındaki aynada çırılçıplak görünen eşi Nazım Akmandil yer alıyordu. Esmersoy, arkasında eşinin olduğunu fark edince sosyal medyadan yayımladığı kareyi kısa süre sonra sildi.