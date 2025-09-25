Habertürk
        Burcu Esmersoy, yanlışlıkla eşinin çıplak halini paylaştı

        Burcu Esmersoy, yanlışlıkla eşinin çıplak halini paylaştı

        Burcu Esmersoy, yanlışlıkla eşi Nazım Akmandil'in çıplak halini sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 08:38 Güncelleme: 25.09.2025 - 08:38
        Yanlışlıkla eşinin çıplak halini paylaştı
        Sosyal medyadan günlük hayatına dair kesitleri sıkça sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Burcu Esmersoy, bu kez beklenmedik bir kazaya imza attı.

        2 Eylül 2023'te Nazım Akmandil ile nikâh masasına oturan Burcu Esmersoy, yanlışlıkla eşinin çıplak halini paylaştı.

        Paylaşımda, yatak odasında öz çekim yapan Burcu Esmersoy'un arkasındaki aynada çırılçıplak görünen eşi Nazım Akmandil yer alıyordu. Esmersoy, arkasında eşinin olduğunu fark edince sosyal medyadan yayımladığı kareyi kısa süre sonra sildi.

        #Burcu Esmersoy
        #Nazım Akmandil

