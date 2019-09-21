15 gün önce Berk Suyabatmaz ile olan evliliğini tek celsede anlaşmalı olarak sonlandıran Esmersoy, dava sonrası çıktığı yurt dışı seyahatinden döndü.

Soluğu alışveriş merkezinde alan güzel sunucu AVM'de tur atarak alışveriş yaptı. Esmersoy'un keyfinin yerinde olması gözlerden kaçmazken, muhabirlerin sorularını ise cevapsız bıraktı.

Çok hareketli bir güne başladığı söyleyen ünlü sunucu akşam saatlerinde katılacağı bir etkinlik için hazırlık yaptığını söyledi.