Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün İstinye Park'ta görüntülendi. Bakım yaptıran Esmersoy, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Burcu Esmersoy, daha sonra makyajsız haliyle gazetecilere poz verdi.