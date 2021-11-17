Akşam yemeği şıklığı

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Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde görüntülenen Esmersoy, özel aracından indikten sonra karşılaştığı muhabirlerin objektiflerine poz vermeyi ihmal etmedi.

Önemli bir telefon görüşmesinde olduğunu işaret ederek, gazetecilerden müsaade isteyen Burcu Esmersoy, ardından bir restorana girerek, akşam yemeği yedi.

Şıklığı ile göz kamaştıran Burcu Esmersoy'un akşam yemeği stili tam not aldı.