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Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Esmersoy, kendisini görüntüleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

44 yaşındaki Burcu Esmersoy, "Arkadaşlar kolay gelsin. Bugün toplantım var, onun için geldim" demekle yetindi.

Ardından bir restorana geçen ve öğle yemeği eşliğinde toplantısını tamamlayan sunucu, daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.