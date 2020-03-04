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Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Esmersoy, sabah erken saatlerde alışveriş merkezine gelerek eksiklerini tamamladı.

Burcu Esmersoy, yaptığı alışveriş sonrasında kendisini görüntüleyen muhabirlere poz verdi. Şıklığı ve zarafeti ile göz dolduran sunucu, özel aracının gelmesi ile alışveriş merkezinden ayrıldı.