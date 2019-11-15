"KÖPEK GİBİ ÇALIŞIYORUM"

'Yakalandılar' gibi garip cümleler kuruluyor. Ya köpek gibi çalışıyorum! Tamer Karadağlı ile aynı güne gelen setimiz vardı. Afyon’a gitmemiz gerekiyordu. İşimiz biter bitmez İstanbul’a dönerken dinlenme tesisinde çekilmiş bir video, lavabo ihtiyacımı karşıladım. Ben iş yapamayacak mıyım?