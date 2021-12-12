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Burcu Esmersoy'dan 'aşk' itirafı: Kendisi sevgilim olur

Yeni bir aşka yelken açan ve geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşıyla ilk kez görüntülenen sunucu Burcu Esmersoy, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Sevgilisinin adını açıklamayan Esmersoy, birlikteliğiyle ilgili, "Erkek arkadaşım, sevgilim olur" ifadelerini kullandı

12.12.2021 - 09:53 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Toplantıdan çıktığını belirten Esmersoy, yeni bir mücevher markası ile anlaşma yaptığını söyledi. Düz bir takım elbise giydiği görülen ünlü sunucu, "Günlük koşuşturma içinde böyle rahat oluyor. Ayakkabılarımı genellikle düz tercih ediyorum. Topuklu fazla kullanmıyorum." dedi.

  • 8 YILLIK TOTEMİNİ AÇIKLADI

    Yeni yıl planlarından bahseden 45 yaşındaki Esmersoy, her sene olduğu gibi geleneği bozmayacağını ve 2022'ye yurt dışında gireceğini ifade etti. Yeni yıla yurt dışında girmeyi totem haline getirdiğini söyleyen Burcu Esmersoy, şu şekilde konuştu:

    Böyle bir geleneğimiz oldu. Allah izin verdiği sürece yılbaşına yurt dışında gireceğim. Orada arkadaş grubumuz var. Türkiye'ye çok fazla gelemiyorlar. Onları da görüyoruz, iyi geçiyor. Ülke ve yer hiç değişmiyor. New York ya da Miami'ye gidiyoruz. 8 senedir böyle sürüyor.

  • "ŞAHİNLER YANAKLARIMI YALADI"

    Kısa süre önce iş için gittiği Dubai'den dönen ünlü sunucu, "Şahinler yanaklarımı yaladı. Bir daha bunu ne zaman yaşarım ki. Çok güzel bir tecrübeydi." diye konuştu.

  • "ERKEK ARADAŞIM"

    Öte yandan aşk orucunu bozduğu ortaya çıkan Burcu Esmersoy, adını açıklamadığı yeni sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde Etiler'de ilk kez görüntülenmişti. Konuyla ilgili de konuşan Esmersoy, "Erkek arkadaşım, sevgilim olur." ifadelerini kullandı.

  • "İLİŞKİMİZ UZUN ZAMANDIR VAR"

    İş insanı Berk Suyabatmaz ile 2019 yılında boşanan Burcu Esmersoy, gazetecilerin "Burcu Hanım, yeni birlikteliğiniz hayırlı olsun. İlişkiniz ne zaman başladı?" sorusuna "Artık 'Hayırlı olsun' deyin. ilişkimiz uzun zamandır var." yanıtını vermişti.

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