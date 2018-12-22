1997 senesinde ben çocuk program yapımcısı olarak girdim işe… 2000 yılında spor departmanına girdim. Girdiğim anda da spor müdürümüz ‘bu kız güzel bir, kız bunu ekrana çıkaralım’ demiş kendi kendine. Bana söyledi, ben de ‘ben beceremem, kusura bakmayın’ dedim. Sonra 2001 senesinde de teklif yaptı 2002, 2003’te de teklif yaptı. En son 2004’te geldi bana baktı ‘sen bu akşam 23.50 bültenini sunuyorsun, yoksa yarın işe gelmiyorsun’ dedi. Herkes bana baktı ‘yaparsın’ dediler. Bana üç saat boyunca eğitim verdiler.