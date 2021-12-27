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Burcu Esmersoy: Bana bir ömür gibi geldi

Önceki gün yeni bir aşka yelken açtığı sevgilisi Nazım Akmandil ile objektiflere yansıyan Burcu Esmersoy, muhabirlerin, "İlişkiniz nasıl başladı, ne kadar süre oldu?" sorularını cevapladı. Ünlü sunucu, "Bilmem, bana bir ömür gibi geldi ama çok iyi geldi" dedi

27.12.2021 - 11:53 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sunucu Burcu Esmersoy ve yazılımcı sevgilisi Nazım Akmandil, önceki akşam Etiler'deki bir restorandan çıkarken görüntülendi.

    Birlikte baş başa akşam yemeği yiyen ikili, ilk kez el ele görüldü. Bir hayli keyifli olan Esmersoy, muhabirlerin soruları karşısında utancını gizleyemedi.

  • "BANA BİR ÖMÜR GİBİ GELDİ"

    Gazetecilerin, "İlişkiniz nasıl başladı, ne kadar süre oldu?" sorularına yanıt veren Burcu Esmersoy, "Bilmem, bana bir ömür gibi geldi ama çok iyi geldi." şeklinde konuştu.

    "EVLİLİK" SORULARINI GEÇİŞTİRDİ

    Ünlü isim, muhabirlerin, "Bu mutlulukla tekrar evlenirsiniz gibi geldi." sözlerinin üzerine, "O konuları açmayalım arkadaşlar, lütfen." diyerek, evlilik sorularını geçiştirdi.

  • "BEN ONA TESLİMİM"

    Yeni yılda tatil planları olduğunu da söyleyen Esmersoy, "Ben bilmiyorum ama ben ona teslimim. O nereye götürmek isterse oraya giderim." ifadelerini kullandı. Taze aşıklar, ardından mekandan ayrıldı.

  • AŞK ORUCUNU BOZDU!

    2019 yılında iş insanı Berk Suyabatmaz'dan boşanan sunucu Burcu Esmersoy (45), aşk orucunu bozmuştu. Esmersoy, geçtiğimiz hafta yeni sevgilisiyle birlikte ilk kez Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansımıştı.

  • KİMLİĞİ BELLİ OLDU!

    "Artık 'Hayırlı olsun' deyin. İlişkimiz uzun zamandır var." şeklinde konuşan Esmersoy, "Yakalanmadan iyi idare etmişiz. Beyefendiyi sormayın. Tanımaya gerek yok." sözleriyle sevgilisinin adını açıklamamıştı.

    Ancak kısa bir süre sonra Burcu Esmersoy'un gizemli aşkının kimliği ortaya çıkmıştı. Ünlü sunucunun sevgilisinin mobil oyun yazılımları yapan Nazım Akmandil olduğu öğrenilmişti.

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