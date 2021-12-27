"BANA BİR ÖMÜR GİBİ GELDİ"

Gazetecilerin, "İlişkiniz nasıl başladı, ne kadar süre oldu?" sorularına yanıt veren Burcu Esmersoy, "Bilmem, bana bir ömür gibi geldi ama çok iyi geldi." şeklinde konuştu.

"EVLİLİK" SORULARINI GEÇİŞTİRDİ

Ünlü isim, muhabirlerin, "Bu mutlulukla tekrar evlenirsiniz gibi geldi." sözlerinin üzerine, "O konuları açmayalım arkadaşlar, lütfen." diyerek, evlilik sorularını geçiştirdi.