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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yazılımcı Nazım Akmandil ile aşk yaşayan Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

"AMAN, BÖYLE ÇEKMEYİN!"

Kız arkadaşları ile birlikte vakit geçiren Esmersoy'un keyifli halleri dikkat çekti. Elinde kupasıyla poz veren sunucu, "Aman, böyle çekmeyin bari!" diyerek, muhabirlere takıldı.

"SALGINDAN ARKADAŞLARIMLA BİR ARAYA GELEMİYORUM"

Neşesinin yerinde olduğunu ve yoğun çalıştığını belirten Burcu Esmersoy, "İşlerin yoğunluğundan ve maalesef salgından dolayı arkadaşlarımla pek bir araya gelemiyorum, fırsatı bulunca kahveye geldik." dedi.

İlişkisi hakkında pek konuşmak istemeyen sunucu, "Her şey yolunda, teşekkür ederim." açıklamasını yapmakla yetindi.